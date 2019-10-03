В Минфине обсуждают идею повышения минимальной цены на водку

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ведомство планирует предложить повышение минимальной цены на бутылку водки объёмом 0,5 литра с 215 до 230 рублей.

«По нашим расчётам, будет достаточно 230 (рублей за 0,5 литра. — RT). Мы будем предлагать 230 рублей, решение будет за Антоном Силуановым», — приводит ТАСС его слова.

Сазанов также уточнил, что повышение цены на водку можно ожидать в 2020 году.

Кроме того, Минфин рассматривает повышение цены на коньяк с 388 рублей до 420—430 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.

В феврале заместитель министра финансов Илья Трунин не исключал, что в России могут быть введены минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь.

В 2018 году Минфин выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на водку в 2019 году.

Тогда предлагалось увеличить стоимость с 205 до 215 рублей за 0,5 л на продукцию крепостью 37—40 градусов.