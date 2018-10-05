Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку

Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку в 2019 году. Об этом говорится в проекте изменений в приказ ведомства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.

Как информирует РИА Новости, минимальную цену на водку могут повысить до 215 рублей за пол-литра с 205 рублей в отношении продукции крепостью от 37 до 40 градусов.

Ранее газета «Известия» писала, что на бутылках со спиртным могут разместить изображение с информацией о вреде алкоголя.

20 августа вступил в силу приказ Минфина о минимальной розничной цене на водку на уровне 205 рублей.

Эксперт Павел Шапкин, комментируя RT вступление в силу приказа, отметил, что речь идёт о «технической правке».