Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку

Короткая ссылка
Министерство финансов России предложило повысить минимальную розничную цену на водку в 2019 году. Об этом говорится в проекте изменений в приказ ведомства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку
  • © pixabay.com

Как информирует РИА Новости, минимальную цену на водку могут повысить до 215 рублей за пол-литра с 205 рублей в отношении продукции крепостью от 37 до 40 градусов.

Ранее газета «Известия» писала, что на бутылках со спиртным могут разместить изображение с информацией о вреде алкоголя.

20 августа вступил в силу приказ Минфина о минимальной розничной цене на водку на уровне 205 рублей. 

Эксперт Павел Шапкин, комментируя RT вступление в силу приказа, отметил, что речь идёт о «технической правке»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить