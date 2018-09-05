Росалкогольрегулирование намерено обсудить с Минфином введение минимальной цены на пиво
- РИА Новости
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По словам главы РАР Игоря Алёшина, с соответствующим предложением в ведомство уже обращались участники пивоваренного рынка.
«Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — цитирует его РИА Новости.
Алёшин также выступил за введение маркировки всей пивоваренной продукции.
Ранее сообщалось, что в России с 20 августа вступает в силу приказ Министерства финансов, который фиксирует минимальную розничную цену на водку на уровне 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.