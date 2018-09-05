Росалкогольрегулирование намерено обсудить с Минфином введение минимальной цены на пиво

Росалкогольрегулирование намерено обсудить с Министерством финансов введение минимальной розничной цены на пиво.

По словам главы РАР Игоря Алёшина, с соответствующим предложением в ведомство уже обращались участники пивоваренного рынка.

«Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — цитирует его РИА Новости.

Алёшин также выступил за введение маркировки всей пивоваренной продукции.

Ранее сообщалось, что в России с 20 августа вступает в силу приказ Министерства финансов, который фиксирует минимальную розничную цену на водку на уровне 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.