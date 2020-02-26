ФСБ опубликовала видео допроса задержанных в Саратове подростков

Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса двух задержанных в Саратове подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.

Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

О задержании планировавших нападение подростков стало известно в среду, 26 февраля.

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

Двое подростков признались в подготовке массового убийства. По словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».

По данным ФСБ, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.