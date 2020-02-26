ФСБ опубликовала видео допроса задержанных в Саратове подростков
Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
О задержании планировавших нападение подростков стало известно в среду, 26 февраля.
Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».
Двое подростков признались в подготовке массового убийства. По словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».
По данным ФСБ, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.