Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
- kremlin.ru
«По этому событию (делу Голунова. — RT) работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан», — заявил Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
По его словам, следствие должно вестись тщательно и без суеты.
«Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что это требует времени.
По версии следствия, бывшие полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Игорь Ляховец.
Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».