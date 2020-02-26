Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент России Владимир Путин прокомментировал ход следствия по делу журналиста Ивана Голунова, фигурантами которого стали пять бывших полицейских.

«По этому событию (делу Голунова. — RT) работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан», — заявил Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, следствие должно вестись тщательно и без суеты.

«Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путём в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что это требует времени.

По версии следствия, бывшие полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были членами преступной группы и подбросили запрещённые вещества Голунову. Сами экс-полицейские вины не признают.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Игорь Ляховец.

Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».