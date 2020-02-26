В ДВФУ усилили медконтроль за вернувшимися из Азии студентами

В Дальневосточном федеральном университете рассказали об усилении медицинского контроля за студентами, которые возвращаются из азиатских стран, из-за коронавируса.

Как передаёт primamedia.ru со ссылкой на пресс-службу вуза, до 16 марта ДВФУ планирует принять свыше 130 студентов из Республики Корея и Японии.

«Все студенты, прибывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Если в результате диагностирования будут выявлены подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты будут направляться в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ», — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в ДВФУ на карантине уже находятся шесть студентов из Японии и Кореи с подозрением на коронавирус.

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