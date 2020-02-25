В Москве родственники умершего ветерана спустя несколько месяцев добились захоронения на кладбище
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«После проверки Следственным комитетом всех документов и опроса свидетелей с нами связалось руководство кладбища ГБУ «Ритуал». Нам сообщили, что наш договор о покупке земли на кладбище признан законным. 23 февраля мы похоронили бабушку. Чтобы подобных бюрократических проблем не возникало, нам выдали единый паспорт на все три договора о покупке земли», — рассказала Фокина.
Кроме того, Фокина поблагодарила главного редактора RT Маргариту Симоньян за восстановление справедливости и уважения к памяти ветерана, а также депутатов Госдумы Оксану Пушкину и Владимира Ресина, помогавших решить проблему.
Ранее RT писал, что несколько месяцев в Москве не могут похоронить ветерана войны и труженицу тыла Юлию Фокину.
Как рассказывала внучка покойной, её бабушка ещё в 2011 году приобрела место для захоронения на кладбище «Ракитки». Женщина умерла 20 сентября 2019 года.
После этого администрация отказала родственникам в захоронении, так как договоры с предыдущим владельцем кладбища, ЗАО «Ритуал-1», были признаны недействительными.
Бывший владелец «Ракиток» уверяет, что предоставил ГБУ «Ритуал» беспрепятственный доступ ко всему архиву и выслал правоустанавливающие документы.
В свою очередь, прокуратура после проведённой проверки выяснила, что неустановленные лица из ЗАО «Ритуал-1» неправомерно завладели денежными средствами граждан.
Позднее Следственный комитет начал проверку по данному факту.
Подробнее — в материале RT.
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