Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента России Владимира Путина о спорах по крупным инфраструктурным проектам с экс-министром финансов Алексеем Кудриным и главой Сбербанка Германом Грефом, заявил, что это абсолютно нормально и является частью рабочего процесса.
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
  • РИА Новости

По словам Пескова, при принятии решений и обсуждении крупных мегапроектов, которые связаны с большими бюджетными расходами, «естественно, члены правительства, экономический блок иногда расходятся в своём понимании, расходятся в своих позициях», информирует РИА Новости.

«Это рабочий процесс, это нормально; и все министры, и руководители ведомств высказывают свою точку зрения президенту, её аргументируют», — сказал он.

Песков пояснил, что Греф и Кудрин придерживались точки зрения о нецелесообразности больших трат на такие проекты, как строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, однако по итогам Путин принял решение и проекты были реализованы.

Как он отметил, они стали «важным вкладом в развитие страны в целом и конкретных регионов в частности».

Ранее Путин рассказал, что для запуска некоторых крупных проектов ему пришлось «цыкнуть» на министров.

В качестве примера он рассказал, как «цыкнул» на Кудрина и Грефа, которые выступали против выделения средств на строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, аргументируя это более важными задачами и необходимостью заботиться о макроэкономической ситуации.

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