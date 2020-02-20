Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

«Хотя у нас и увеличились расходы федерального бюджета, вместе с тем процент исполнения один из самых маленьких за все годы: как по общему исполнению бюджета, который составил 94,5%, так и по исполнению федеральной адресной инвестиционной программы, которая тоже исполнена на 76%, то есть ниже, чем когда-либо», — приводит доклад Кудрина по итогам соответствующей проверки РИА Новости.

В декабре Кудрин заявил, что Счётная палата прогнозирует неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что такого никогда не было.

Глава Минфина России Антон Силуанов объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году ужесточением правил для повышения эффективности трат.