Путин рассказал, как «цыкнул» на Кудрина и Грефа

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что подчинённых необходимо критиковать, чтобы их «потряхивало» и они чувствовали свою ответственность.

«Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением», — подчеркнул Путин.

По его словам, стоит только снять такое напряжение, «народ начинает в среднем расслабляться».

Путин также рассказал, что для запуска некоторых крупных проектов ему пришлось «цыкнуть» на министров.

Он привёл в пример строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, моста на остров Русский, ряда объектов в Сочи, против которых выступал Алексей Кудрин в период, когда являлся главой Минфина.

Как заявил Путин, Кудрин «по каждому вопросу был против, например» выступал против строительства кольцевой дороги в Петербурге.

«Они вместе с Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — рассказал глава государства.

По словам Путина, всегда это аргументировалось тем, что существуют другие, более важные задачи и нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет.

«Но теперь он считает, что ресурсов достаточно, что можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику, можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов и больше из нефтегазовых доходов отправить, грубо говоря, на потребление», — добавил он.

Ранее Путин заявлял, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку.

В ноябре президент призвал членов «Единой России» добиваться решений проблем в России своими силами, а при необходимости «терзать и трясти» чиновников.