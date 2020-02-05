Путин заявил, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку

У нового российского правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров. Глава государства назвал нынешний состав кабмина оптимальным.

«Считаю, что у нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку. Просто мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают», — сказал Путин.

По его словам, все настроены на работу и все «в материале».

Как подчеркнул российский лидер, он ждёт конкретной работы по каждому направлению.

Ранее Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева за работу. Он отметил, что было сделано много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны.