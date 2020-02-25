Названы наиболее подверженные заболеваниям профессии

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Специалисты портала hh.ru по заказу Минздрава провели исследование, в результате которого выяснили, представители каких профессий болеют чаще остальных.
Названы наиболее подверженные заболеваниям профессии
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования, 77% сотрудников российских компаний чаще всего болеют гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

При этом уточняется, что больше остальных простудным заболеваниям подвержены представители IT-сферы (90%). На втором месте — преподаватели (86%), на третьем — медики (77%).

Кроме того, специалисты отметили, что 29% работников сферы здравоохранения и 26% учителей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Именно эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости. Работа тех же учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», — пояснила ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины кардиолог Ольга Молчанова.

Проблемы с опорно-двигательной системой распространены в IT-сфере (30%), в госструктурах (24%) и среди медиков (23%).

25% программистов и системных администраторов, а также 21% медиков и 20% педагогов страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий в ближайшие десять лет.

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