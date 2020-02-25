Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты России», — говорится в сообщении.

Состав Общественной палаты обновляется каждые два года. Итоговый список новых членов планируется огласить летом.

Ранее сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Общественная палата сможет назначить наблюдателей в ходе общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны.

Планы регламентировать наблюдение от Общественной палаты также подтвердил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.