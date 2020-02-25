СК возбудил дело по факту отравления газом четырёх человек под Пензой

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёх человек, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») по факту смерти четырёх человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе Чемодановка под Пензой в многоквартирном доме на четвёртом этаже были обнаружены тела мужчин 1982 и 1983 года рождения. 

«При дальнейшем обходе подъезда в квартире на пятом этаже обнаружены ещё двое погибших: женщина 1961 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили следователи.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту отравления хлором девяти человек в одном из бассейнов Набережных Челнов.

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