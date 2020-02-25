СК возбудил дело по факту отравления газом четырёх человек под Пензой

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёх человек, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») по факту смерти четырёх человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе Чемодановка под Пензой в многоквартирном доме на четвёртом этаже были обнаружены тела мужчин 1982 и 1983 года рождения.

«При дальнейшем обходе подъезда в квартире на пятом этаже обнаружены ещё двое погибших: женщина 1961 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — сообщили следователи.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту отравления хлором девяти человек в одном из бассейнов Набережных Челнов.