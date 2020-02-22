СК начал проверку из-за гибели мужчины после пожара в Красноярске

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Следователи начали проверку после гибели мужчины вследствие пожара в жилом доме в Красноярске.
СК начал проверку из-за гибели мужчины после пожара в Красноярске
  • РИА Новости

«Один из доставленных в медицинское учреждение мужчин скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следственном комитете.

Как уточнили в ведомстве, за медпомощью после инцидента обратились шесть человек.

Пожар произошёл в ночь на 22 февраля, всего из дома эвакуировали 32 человека. Один человек скончался.

Мэрия Красноярска выделила жителям пострадавших квартир места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска. В настоящее время устанавливается предварительная причина пожара.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.

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