СК начал проверку из-за гибели мужчины после пожара в Красноярске
- РИА Новости
«Один из доставленных в медицинское учреждение мужчин скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следственном комитете.
Как уточнили в ведомстве, за медпомощью после инцидента обратились шесть человек.
Пожар произошёл в ночь на 22 февраля, всего из дома эвакуировали 32 человека. Один человек скончался.
Мэрия Красноярска выделила жителям пострадавших квартир места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска. В настоящее время устанавливается предварительная причина пожара.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.