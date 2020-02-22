В Красноярске умер один из пострадавших при пожаре в доме

В Красноярске скончался один из пострадавших при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Три человека в тяжёлом состоянии, один средней тяжести, один мужчина скончался», — рассказали РИА Новости в ведомстве. Пожар произошёл в ночь на 22 февраля, всего из дома эвакуировали 32 человека. За медицинской помощью обратились пятеро. Мэрия Красноярска выделила жителям пострадавших квартир места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска. В настоящее время устанавливается предварительная причина пожара. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.