В Красноярске умер один из пострадавших при пожаре в доме

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В Красноярске скончался один из пострадавших при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Три человека в тяжёлом состоянии, один средней тяжести, один мужчина скончался», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Пожар произошёл в ночь на 22 февраля, всего из дома эвакуировали 32 человека. За медицинской помощью обратились пятеро.

Мэрия Красноярска выделила жителям пострадавших квартир места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска.

В настоящее время устанавливается предварительная причина пожара.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.

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