В Красноярске умер один из пострадавших при пожаре в доме
«Три человека в тяжёлом состоянии, один средней тяжести, один мужчина скончался», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Пожар произошёл в ночь на 22 февраля, всего из дома эвакуировали 32 человека. За медицинской помощью обратились пятеро.
Мэрия Красноярска выделила жителям пострадавших квартир места для проживания в общежитии из маневренного фонда Красноярска.
В настоящее время устанавливается предварительная причина пожара.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане в результате пожара погибли три человека.