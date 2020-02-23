В Татарстане возбуждено дело по факту отравления детей в бассейне

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления хлором девяти человек в одном из бассейнов Набережных Челнов.
В Татарстане возбуждено дело по факту отравления детей в бассейне
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«Вечером 22 февраля 2020 года в больницу города Набережные Челны с признаками отравления хлоркой, ожогами глаз и дыхательных путей были госпитализированы девять человек, в том числе восемь несовершеннолетних в возрасте от семи до 17 лет», — приводит ТАСС сообщение регионального СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее Роспотребнадзор Татарстана по итогам проверки выявил трёхкратное превышение допустимой концентрации хлора в воздухе в бассейне Набережных Челнов.

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