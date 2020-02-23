В бассейне Татарстана выявили превышение концентрации хлора в воздухе

Роспотребнадзор Татарстана по итогам проверки выявил трёхкратное превышение допустимой концентрации хлора в воздухе в бассейне в Набережных Челнах, где из-за отравления госпитализировали шестерых детей и одного зрослого.

«По результатам исследований обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации хлора в воздухе в три раза, пробы воды из чаши бассейна соответствуют установленным требованиям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 18 человек отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха «Тонус» в Национальном парке в Боровецком лесу.

В настоящее время Роспотребнадзор наложил временный запрет на деятельность объекта до выяснения причин инцидента.

Ранее сообщалось, что шестеро детей и один взрослый госпитализированы из-за отравления хлором в частном бассейне.