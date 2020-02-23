В бассейне Татарстана выявили превышение концентрации хлора в воздухе
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«По результатам исследований обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации хлора в воздухе в три раза, пробы воды из чаши бассейна соответствуют установленным требованиям», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что 18 человек отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха «Тонус» в Национальном парке в Боровецком лесу.
В настоящее время Роспотребнадзор наложил временный запрет на деятельность объекта до выяснения причин инцидента.
Ранее сообщалось, что шестеро детей и один взрослый госпитализированы из-за отравления хлором в частном бассейне.