В бассейне Татарстана выявили превышение концентрации хлора в воздухе

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Роспотребнадзор Татарстана по итогам проверки выявил трёхкратное превышение допустимой концентрации хлора в воздухе в бассейне в Набережных Челнах, где из-за отравления госпитализировали шестерых детей и одного зрослого.
В бассейне Татарстана выявили превышение концентрации хлора в воздухе
  • Pixabay

«По результатам исследований обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации хлора в воздухе в три раза, пробы воды из чаши бассейна соответствуют установленным требованиям», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 18 человек отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха «Тонус» в Национальном парке в Боровецком лесу.

В настоящее время Роспотребнадзор наложил временный запрет на деятельность объекта до выяснения причин инцидента.

Ранее сообщалось, что шестеро детей и один взрослый госпитализированы из-за отравления хлором в частном бассейне.

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