В Татарстане шестеро детей отравились хлором в бассейне

В Набережных Челнах шестеро детей и один взрослый госпитализированы из-за отравления хлором в частном бассейне, сообщили в городской мэрии.

«У нас сейчас находятся шесть детей в больнице, состояние стабильное, консервативное лечение с местной терапией, их здоровью ничто не угрожает... отравились хлором в бассейне», — цитирует главу пресс-службы Римму Мухаметзянову ТАСС.

Она также уточнила, что в числе госпитализированных один взрослый.

По информации городской администрации, бассейн находится на территории базы отдыха в банном комплексе.

Ранее в Перми госпитализировали семерых детей, отравившихся хлоркой в бассейне сауны.