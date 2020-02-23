В Татарстане шестеро детей отравились хлором в бассейне

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В Набережных Челнах шестеро детей и один взрослый госпитализированы из-за отравления хлором в частном бассейне, сообщили в городской мэрии.
В Татарстане шестеро детей отравились хлором в бассейне
  • РИА Новости

«У нас сейчас находятся шесть детей в больнице, состояние стабильное, консервативное лечение с местной терапией, их здоровью ничто не угрожает... отравились хлором в бассейне», — цитирует главу пресс-службы Римму Мухаметзянову ТАСС.

Она также уточнила, что в числе госпитализированных один взрослый.

По информации городской администрации, бассейн находится на территории базы отдыха в банном комплексе.

Ранее в Перми госпитализировали семерых детей, отравившихся хлоркой в бассейне сауны.

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