В Перми госпитализировали семь детей из-за отравления хлоркой

В Перми в больницу доставлены семь детей, которые, по предварительным данным, отравились хлоркой в бассейне сауны.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской службы скорой помощи. «Пострадали 13 человек: 5 взрослых и 8 детей, семь из них госпитализированы. По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ», — указано в сообщении. Диагнозы пострадавших уточняются. Детям оказывают необходимую помощь. Ранее в Кемеровской области два подростка отравились медикаментами.