В Перми госпитализировали семь детей из-за отравления хлоркой
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской службы скорой помощи.
«Пострадали 13 человек: 5 взрослых и 8 детей, семь из них госпитализированы. По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ», — указано в сообщении.
Диагнозы пострадавших уточняются. Детям оказывают необходимую помощь.
Ранее в Кемеровской области два подростка отравились медикаментами.