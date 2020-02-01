В Перми госпитализировали семь детей из-за отравления хлоркой

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В Перми в больницу доставлены семь детей, которые, по предварительным данным, отравились хлоркой в бассейне сауны.
В Перми госпитализировали семь детей из-за отравления хлоркой
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской службы скорой помощи.

«Пострадали 13 человек: 5 взрослых и 8 детей, семь из них госпитализированы. По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ», — указано в сообщении.

Диагнозы пострадавших уточняются. Детям оказывают необходимую помощь.

Ранее в Кемеровской области два подростка отравились медикаментами.

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