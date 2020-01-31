В Кузбассе два подростка отравились медикаментами

Два подростка, 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравились медикаментами в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Как сообщает РИА Новости, дети были найдены 30 января на мосту на проспекте Кирова. Их госпитализировали.

«Вчера токсикологи посмотрели клиническую картину и сказали, что у них отравление медикаментами. По-прежнему находятся в реанимации в бессознательном состоянии», — сказал Дужик агентству.

Следователи начали проверку по данному факту.

Ранее в подмосковном Пушкине арестовали мужчину, который отравил своего сына снотворным. Мужчина рассказал, что принимал эти препараты для успокоения и сна, подсыпал их супруге, а также сыну, чтобы тот крепче спал и не плакал по ночам.

В ходе допроса он частично признался в содеянном.

В декабре Пятый канал сообщал, что в Новгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей.