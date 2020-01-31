В Кузбассе два подростка отравились медикаментами
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, дети были найдены 30 января на мосту на проспекте Кирова. Их госпитализировали.
«Вчера токсикологи посмотрели клиническую картину и сказали, что у них отравление медикаментами. По-прежнему находятся в реанимации в бессознательном состоянии», — сказал Дужик агентству.
Следователи начали проверку по данному факту.
Ранее в подмосковном Пушкине арестовали мужчину, который отравил своего сына снотворным. Мужчина рассказал, что принимал эти препараты для успокоения и сна, подсыпал их супруге, а также сыну, чтобы тот крепче спал и не плакал по ночам.
В ходе допроса он частично признался в содеянном.
В декабре Пятый канал сообщал, что в Новгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей.