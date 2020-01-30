В Подмосковье арестован отравивший сына снотворным мужчина

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В подмосковном Пушкине арестован мужчина, отравивший своего четырёхмесячного сына снотворным, передаёт СУ СК России по Московской области.
В Подмосковье арестован отравивший сына снотворным мужчина
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть ребёнка (ч. 4 ст. 111 УК России). По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В июле мужчина покормил своего сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушёл в другую комнату. Позже родители обнаружили мальчика мёртвым. 

По результатам судебно-медицинской экспертизы выявлено, что ребёнок умер от острого отравления содержащимся в бутылочке снотворным средством.

Мужчина рассказал, что принимал эти препараты для успокоения и сна, подсыпал их супруге, а также сыну, чтобы тот крепче спал и не плакал по ночам.

В ходе допроса он частично признался в содеянном.

В декабре Пятый канал сообщал, что в Новгородской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей.

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