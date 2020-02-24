В Тульской области в результате ДТП погиб ребёнок

В Одоевском районе Тульской области в результате столкновения двух легковых машин погиб 12-летний ребенок, ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

«В 19:20 на 47-м км автодороги Голодское — Суворов — Одоев мужчина 43 лет, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan. В результате ДТП от полученных травм скончался 12-летний пассажир автомобиля Nissan», — приводит Интерфакс сообщение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Абинском районе Краснодарского края легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом.

Тогда погиб один человек и ещё трое пострадали.

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