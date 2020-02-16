На Кубани в ДТП с автобусом погиб один человек

На трассе Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе Краснодарского края легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. В результате ДТП погиб один человек, ещё трое пострадали.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при движении не справилась с управлением, её занесло, в следствии чего, она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, двигающимися во встречном направлении», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.

В автобусе на момент аварии находилось пять человек, никто из них не пострадал.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что под Саранском три человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей.

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