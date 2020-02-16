На Кубани в ДТП с автобусом погиб один человек
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при движении не справилась с управлением, её занесло, в следствии чего, она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, двигающимися во встречном направлении», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы.
В автобусе на момент аварии находилось пять человек, никто из них не пострадал.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что под Саранском три человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей.
Также URA.RU передавало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.