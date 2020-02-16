В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.

«В результате происшествия семь человек доставили в медицинское учреждение: это четыре человека из Chevrolet Aveo (двое из них несовершеннолетние) и три пассажира маршрутного такси, один из которых также несовершеннолетний», — заявили в ведомстве.

Во время ДТП в маршрутке находились семь человек.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее под Саранском три человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей.

Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.