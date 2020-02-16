В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
«В результате происшествия семь человек доставили в медицинское учреждение: это четыре человека из Chevrolet Aveo (двое из них несовершеннолетние) и три пассажира маршрутного такси, один из которых также несовершеннолетний», — заявили в ведомстве.
Во время ДТП в маршрутке находились семь человек.
Устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее под Саранском три человека погибли и четверо получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей.
Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.