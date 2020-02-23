Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Владимиром

Во Владимирской области один человек погиб и ещё восемь были госпитализированы после того, как легковая машина врезалась в микроавтобус.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, авария произошла утром на дороге Владимир — Муром — Арзамас в Судогодском районе.

По предварительным данным, Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской «газелью». Пассажирка легкового автомобиля погибла.

«Также получили различные травмы несколько пассажиров микроавтобуса, восемь доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Всего в микроавтобусе находилось 12 пассажиров, среди которых было семь подростков», — сообщили в ведомстве.

Движение на участке дороги затруднено. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее в Абинском районе Краснодарского края легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом.

Тогда погиб один человек и ещё трое пострадали.

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