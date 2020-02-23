В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме

Короткая ссылка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора филиала газораспределительной организации в Азове после взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли два человека.
В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Непростительно долгой была реакция на заявки жителей. Потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он также сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей, а пострадавшей женщине будет выплачено 400 тыс. рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Азове.

URA.RU также передавало, что в качестве предварительной причины взрыва газа в жилом доме в Каменске-Уральском в конце января рассматривается неправильное использование газового оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить