В Азове уволили главу газоснабжающей компании после взрыва газа в доме

Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал уволить директора филиала газораспределительной организации в Азове после взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

«Непростительно долгой была реакция на заявки жителей. Потребовал незамедлительно уволить руководителя азовского филиала газораспределительной организации», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он также сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей, а пострадавшей женщине будет выплачено 400 тыс. рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Азове.

URA.RU также передавало, что в качестве предварительной причины взрыва газа в жилом доме в Каменске-Уральском в конце января рассматривается неправильное использование газового оборудования.