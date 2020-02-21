В ОНК рассказали об условиях в СИЗО экс-помощницы зампреда кабмина

Короткая ссылка
Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин рассказал об условиях содержания в СИЗО федерального подчинения «Матросская Тишина» бывшей помощницы заместителя председателя правительства России Анастасии Алексеевой, арестованной по делу о взятке.
В ОНК рассказали об условиях в СИЗО экс-помощницы зампреда кабмина
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Алексеева, в частности, пожаловалась на плохое качество водопроводной воды в изоляторе и прохладную камеру, в которой она пока содержится одна.

«Утром в камере было прохладно, и вода тут такая, что её пить невозможно, я заказала в тюремном магазине минералку и очень прошу, чтобы её принесли сегодня, ведь потом будет три выходных дня», — сказала она членам ОНК.

Клин, в свою очередь, отметил, что батарея в карантинной камере Алексеевой действительно прохладная.

«Мы рекомендовали руководству СИЗО проверить температуру в камере и работу систем отопления, а также ускорить получение Алексеевой минеральной воды. Кстати, в соответствии с нормативными актами, камеры должны быть оборудованы бачками для питьевой воды, а у Алексеевой его не было», — добавил член ОНК.

Ранее сообщалось, что экс-помощница зампреда правительства получила взятку за снятие запрета на продажу медицинских препаратов.

По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015—2016 годах помощником зампреда кабмина, получила взятку от одного из фигурантов дела и за его счёт приобрела путёвку на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники на общую сумму 4 млн рублей.

20 февраля Басманный суд Москвы арестовал её на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить