Стали известны детали дела против экс-помощницы зампреда кабмина

Бывшая помощница заместителя председателя правительства России Анастасия Алексеева получила взятку в виде путёвок на сумму 4 млн рублей за снятие запрета на продажу медицинских препаратов, следует из материалов дела.

«Постановление 183н исключало часть препаратов из оборота в России, среди них активное вещество, входящее в состав препаратов, которые производили (проходящие по данному делу советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим. — RT) Белоножко и (директор по корпоративным вопросам ООО «Промомед ДМ» Максим. — RT) Якушкин. Это усложняло продажу», — приводит фрагмент из материалов дела РИА Новости.

Как уточняет агентство, речь идёт о приказе Минздрава России от 22 апреля 2014 года N183н «Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учёту».

«Если бы они из этого постановления исключили одно и другое вещество, убрав из параграфа, можно было бы этот препарат отнести к другой категории, соответственно, он бы по-другому продавался», — считает следствие.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Алексееву на два месяца.

По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015—2016 годах помощником зампреда кабмина, получила взятку от одного из фигурантов дела и за его счёт приобрела путёвку на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники на общую сумму 4 млн рублей.

В рамках данного дела также проходит гражданин США Джин Мирон Спектор, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве.