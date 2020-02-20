Экс-помощница зампреда правительства России обвиняется во взятке

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Бывшая помощница заместителя председателя правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путёвок на сумму 4 млн рублей.
Экс-помощница зампреда правительства России обвиняется во взятке
  • РИА Новости

«Установлено, что Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником зампреда правительства России, получила взятку от Якушкина (один из фигурантов дела. — RT)... за его счёт была оплачена поездка на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники, она воспользовалась этими услугами на общую сумму 4 миллиона рублей», — приводит слова следователя РИА Новости.

Отмечается, что гражданин США Джин Мирон Спектор обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершённом вместе с Алексеевой.

Как сообщает ТАСС, по словам следователя, всего в деле фигурируют четыре человека — Алексеева, Спектор, а также ещё два человека — Якушкин и Белоножка. Им инкриминируется дача взятки и посредничество.

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