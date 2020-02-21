Диетолог рассказала, как правильно есть блины
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- РИА Новости
«Лучше есть блины как самостоятельный продукт, на блинной неделе отказаться от других источников простых углеводов. Постараться на завтраки не употреблять каши, а в рацион добавить большое количество зелени, овощей, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и помогут усваивать компоненты из состава блинов с начинками», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, лучше выбирать лёгкие начинки — к примеру, творог, зелень и овощи или творог с добавлением ягод. Королёва также рекомендовала отказаться от жирного мяса или грибов.
Как считает эксперт, желательно выбирать начинки в виде бобовых с зеленью, использовать ягоды и фрукты, нежирные виды рыбы.
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