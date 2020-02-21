Диетолог рассказала, как правильно есть блины

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, как правильно есть блины.

«Лучше есть блины как самостоятельный продукт, на блинной неделе отказаться от других источников простых углеводов. Постараться на завтраки не употреблять каши, а в рацион добавить большое количество зелени, овощей, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта и помогут усваивать компоненты из состава блинов с начинками», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, лучше выбирать лёгкие начинки — к примеру, творог, зелень и овощи или творог с добавлением ягод. Королёва также рекомендовала отказаться от жирного мяса или грибов.

Как считает эксперт, желательно выбирать начинки в виде бобовых с зеленью, использовать ягоды и фрукты, нежирные виды рыбы.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост числа заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.