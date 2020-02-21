В ОНК рассказали о состоянии здоровья Пола Уилана

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил о необходимости проведения ему хирургической операции. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Уилан за время нахождения в СИЗО «Лефортово» начал осваивать русский язык и смог объяснить нам, что нуждается в хирургической операции, но не доверяет врачу городской больницы, куда вывозят арестантов, нуждающихся в медицинской помощи, которую не могут оказать в СИЗО», — сказал Мельников.

По его словам, Уилан заявил о якобы злоупотреблении проводившего осмотр доктора алкоголем. В свою очередь, администрация изолятора подчёркивает высокую квалификацию врача.

Как отметил Мельников, в СИЗО подтвердили необходимость проведения плановой операции, однако обвиняемый от неё отказался и «хочет, чтобы его оперировали в Америке».

В ОНК не исключают, что Уилана смутил вид больницы и её тюремного отделения.

«Внешне это обычная районная больница, конечно, не производит впечатления современной клиники, а условия в отделении для арестантов, где даже условий для прогулок нет, настолько спартанские, что заключённые нередко просят вернуть их скорее в свои СИЗО», — подчеркнул Мельников.

Ранее адвокат Уилана Ольга Карлова заявила, что обвиняемый был поставлен на учёт в московском следственном изоляторе «Лефортово» из-за склонности к побегу.

4 февраля Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление ему ареста до конца марта.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.