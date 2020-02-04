Уилана в московском СИЗО признали склонным к побегу
- РИА Новости
«Сегодня был представлен новый документ, он был выдан СИЗО», — цитирует адвоката РИА Новости.
Карлова рассказала, что характеристика составлена для рассмотрения дела её подзащитного по существу.
По её словам, в первой части документа указано, что Уилан не имеет взысканий и поощрений, что, как уточнила адвокат, является «нейтральной характеристикой».
«Но во второй части говорится, что он поставлен на учёт в связи с его склонностью к побегу», — заявила адвокат.
4 февраля Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление Уилану ареста до конца марта.
В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.