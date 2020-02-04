Уилана в московском СИЗО признали склонным к побегу

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Адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Ольга Карлова заявила, что он был поставлен на учёт в московском следственном изоляторе «Лефортово» из-за склонности к побегу.
Уилана в московском СИЗО признали склонным к побегу
  • РИА Новости

«Сегодня был представлен новый документ, он был выдан СИЗО», — цитирует адвоката РИА Новости.

Карлова рассказала, что характеристика составлена для рассмотрения дела её подзащитного по существу.

По её словам, в первой части документа указано, что Уилан не имеет взысканий и поощрений, что, как уточнила адвокат, является «нейтральной характеристикой».

«Но во второй части говорится, что он поставлен на учёт в связи с его склонностью к побегу», — заявила адвокат.

4 февраля Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление Уилану ареста до конца марта.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. 

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