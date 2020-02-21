В Ростуризме назвали подходящие для экстремального туризма регионы

В Ростуризме рассказали RT, какие регионы России подходят для необычного и экстремального туризма.

По словам специалистов, для экстремального туризма прежде всего подходит Камчатка, где доступны такие разновидности лыжного спорта, как фрирайд и хели-ски, а для сноубордистов — хели-бординг (заброс на гору с вертолёта и последующий спуск), есть сложные спуски на склонах вулканов и сопок.

Кроме того, на Камчатке круглый год доступен сёрфинг, однако в холодные сезоны для этого потребуется дополнительная экипировка, уточнили в Ростуризме.

Также для экстремального туризма подойдёт Крым. Эксперты отмечают, что на полуострове есть множество мест для горного экстрима — роупджампинга (прыжки с верёвкой с высоких объектов), зиплайна (спуск по стальному канату), скайлайна (хождение по натянутой стропе).

Кроме того, в Ростуризме напомнили, что в Крыму можно заняться каякингом (спуск по горным рекам), а также водными видами спорта, такими как виндсёрфинг, вэйкбординг и дайвинг.

Для полярного туризма специалисты советуют посетить Ямал. В частности, они рекомендуют маршрут по горному массиву Рай-Из, который подходит также для неподготовленных туристов. Кроме того, здесь распространён этнографический туризм, включающий проживание в стойбище вместе с коренным населением региона.

Ещё один регион, который советуют посетить эксперты, — Хакасия. Здесь рекомендуют парк развлечений «Мраморка» на базе самой большой мраморной скалы в России, где проложены альпинистские маршруты разной сложности. Также они советуют попробовать дрифт на велосипедах по льду Саяно-Шушенского водохранилища и фрирайд на курорте в селе Приисковое.

Специалисты отмечают также Республику Алтай. Там расположен первый за Уралом байк-парк, где находится 11 км трасс для экстремальных велосипедных спусков. Также в регионе развит альпинизм (на Северо-Чуйском хребте) и сплавы по горным рекам разного уровня сложности (по рекам Чуя и Катунь).

В Ростуризме также отметили, что эти места можно посетить во время длинных выходных, связанных с празднованием 23 февраля и 8 марта.

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