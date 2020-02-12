Россияне назвали основные минусы путешествий

Короткая ссылка
Онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали о минусах, с которыми они сталкивались во время путешествий.
Россияне назвали основные минусы путешествий
  • Pixabay

Как сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса, 46% опрошенных россиян назвали главным недостатком путешествий трату денег.

Ещё 14% отметили, что в поездках они испытывают стресс, связанный с языковым барьером.

12% опрошенных признались, что страдают лишним весом после возвращения из поездки.

10% заявили о депрессии после отпуска, проведённого в тёплых странах.

Ранее портал Newinform со ссылкой на данные сервиса Ostrovok.ru сообщал, что российские туристы рассказали, как часто они хотели бы отправляться в путешествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить