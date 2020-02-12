Россияне назвали основные минусы путешествий

Онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales опубликовал результаты опроса, в рамках которого россияне рассказали о минусах, с которыми они сталкивались во время путешествий.

Как сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса, 46% опрошенных россиян назвали главным недостатком путешествий трату денег.

Ещё 14% отметили, что в поездках они испытывают стресс, связанный с языковым барьером.

12% опрошенных признались, что страдают лишним весом после возвращения из поездки.

10% заявили о депрессии после отпуска, проведённого в тёплых странах.

Ранее портал Newinform со ссылкой на данные сервиса Ostrovok.ru сообщал, что российские туристы рассказали, как часто они хотели бы отправляться в путешествия.