Россияне назвали основные минусы путешествий
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Как сообщает Nation News со ссылкой на данные сервиса, 46% опрошенных россиян назвали главным недостатком путешествий трату денег.
Ещё 14% отметили, что в поездках они испытывают стресс, связанный с языковым барьером.
12% опрошенных признались, что страдают лишним весом после возвращения из поездки.
10% заявили о депрессии после отпуска, проведённого в тёплых странах.
Ранее портал Newinform со ссылкой на данные сервиса Ostrovok.ru сообщал, что российские туристы рассказали, как часто они хотели бы отправляться в путешествия.