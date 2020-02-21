Аналитики зафиксировали снижение цен на авиабилеты по России

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix (данные имеются в распоряжении RT) зафиксировали снижение цен на авиабилеты по России, купленные на период с марта по май 2020 года.

Так, средний чек на авиабилеты туда и обратно на внутренние рейсы с вылетом в период с марта по май снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% (с 13,7 тыс. до 10,5 тыс. рублей).

Самыми доступными внутри страны стали маршруты Калуга — Краснодар, Минеральные Воды — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Москва — Казань.

Аналитики также отмечают снижение на 3% (с 23,1 тыс. до 22,5 тыс. рублей) на международных направлениях. Дешевле всего этой весной будет путешествовать из Ростова-на-Дону в Бишкек (Киргизия), из Москвы в Ларнаку (Кипр) и из Москвы в Бургас (Болгария).

«Снижение стоимости перелётов мы связываем с продолжающимся расширением маршрутной карты лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок», — рассказал генеральный директор Biletix Игорь Константинов.

Ранее россияне в рамках опроса рассказали о минусах путешествий.