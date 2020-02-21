Сбивший журналиста в Красноярске водитель задержан на 48 часов

Водитель, сбивший журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске, задержан на 48 часов. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«После проведения первичных следственных действий он задержан на 48 часов», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на Брыкина в Красноярске.

В СК сообщили, что водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия», когда представитель СМИ попытался пообщаться с ним.

Предварительно, инцидент произошёл в районе улицы Чернышевского, 75а. Житель Красноярска за рулём Mercedes совершил наезд на корреспондента, когда тот пытался взять у него интервью.

Пострадавший с серьёзными травмами госпитализирован.