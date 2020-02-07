В Чечне прокомментировали нападение на журналистку Милашину

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал спланированной провокацией против имиджа республики нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице.

«Это неприятный инцидент. Уверен, что это провокация, которая направлена в первую очередь на то, чтобы навредить имиджу Чеченской Республики, а также против властей республики», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Нухажиев, «режиссёры-постановщики», которые устраивают подобные «спектакли», «очень хорошо спланировали всё».

Он подчеркнул, что правоохранительные органы во всём разберутся и «накажут виновных».

В УМВД по Грозному сообщили, что проводят проверку по факту инцидента. По данным полиции, в два часа ночи поступил звонок в дежурную часть об инциденте, заявление зарегистрировали.

Ранее «Новая газета» сообщила о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину у входа в гостиницу «Континент» в Грозном.