В Чечне прокомментировали нападение на журналистку Милашину
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«Это неприятный инцидент. Уверен, что это провокация, которая направлена в первую очередь на то, чтобы навредить имиджу Чеченской Республики, а также против властей республики», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Нухажиев, «режиссёры-постановщики», которые устраивают подобные «спектакли», «очень хорошо спланировали всё».
Он подчеркнул, что правоохранительные органы во всём разберутся и «накажут виновных».
В УМВД по Грозному сообщили, что проводят проверку по факту инцидента. По данным полиции, в два часа ночи поступил звонок в дежурную часть об инциденте, заявление зарегистрировали.
Ранее «Новая газета» сообщила о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину у входа в гостиницу «Континент» в Грозном.