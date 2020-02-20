В Красноярске совершили наезд на пытавшегося взять интервью журналиста
- © СК РФ
Об этом сообщает региональное отделение СК.
«Поступила информация о том, что в результате наезда автомобиля неустановленного лица травмирован журналист телеканала «Россия» Павел Брыкин», — указывается в заявлении.
По предварительным данным, житель Красноярска за рулём Mercedes, находясь в районе улицы Чернышевского, 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на корреспондента.
«Пострадавший с серьёзными травмами доставлен в больницу... по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал спланированной провокацией против имиджа республики нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице.