СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.

Об этом информирует региональный главк СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — говорится в сообщении.

Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, совершивший наезд на журналиста водитель — помощник бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова Алексей Талюк.

По данным МВД, водитель не скрывался с места инцидента.

Ранее стало известно, что в Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина.

Предварительно, инцидент произошёл в районе улицы Чернышевского, 75а, житель Красноярска за рулём Mercedes совершил наезд на корреспондента, когда тот пытался взять у него интервью.

Пострадавший с серьёзными травмами госпитализирован.