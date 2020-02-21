Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

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Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.

Эксперты связывают рост наценки с падением спроса на лекарства. Несмотря на это россияне выбирали более дорогие медицинские препараты.

Высокие показатели наценки отмечены в таких сегментах, как средства для кожи (29,7%), противопаразитарные (28,1%) и лекарства от простуды (27%).

Уточняется, что в денежном эквиваленте продажи лекарств в России в прошлом году составили более 1 трлн рублей, показав рост на 3% по сравнению с показателем 2018 года.

Ранее специалисты составили рейтинг групп препаратов, которые активнее всего продавались в России в 2019 году.

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