Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России
Эксперты связывают рост наценки с падением спроса на лекарства. Несмотря на это россияне выбирали более дорогие медицинские препараты.
Высокие показатели наценки отмечены в таких сегментах, как средства для кожи (29,7%), противопаразитарные (28,1%) и лекарства от простуды (27%).
Уточняется, что в денежном эквиваленте продажи лекарств в России в прошлом году составили более 1 трлн рублей, показав рост на 3% по сравнению с показателем 2018 года.
Ранее специалисты составили рейтинг групп препаратов, которые активнее всего продавались в России в 2019 году.