В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

В Государственную думу внесён законопроект о запрете взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявили в пресс-службе фракции «Единая Россия».

РИА Новости

«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT. Как указали в пресс-службе, соответствующая инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным на встрече 18 февраля с руководителем фракции Сергеем Неверовым. В конце января сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ. Эксперт Юрий Грибанов прокомментировал НСН соответствующую идею.