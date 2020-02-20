В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
- РИА Новости
«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Как указали в пресс-службе, соответствующая инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным на встрече 18 февраля с руководителем фракции Сергеем Неверовым.
В конце января сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Эксперт Юрий Грибанов прокомментировал НСН соответствующую идею.