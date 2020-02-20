В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ

Короткая ссылка
В Государственную думу внесён законопроект о запрете взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявили в пресс-службе фракции «Единая Россия».
В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКХ
  • РИА Новости

«В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комиссий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как указали в пресс-службе, соответствующая инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным на встрече 18 февраля с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

В конце января сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Эксперт Юрий Грибанов прокомментировал НСН соответствующую идею

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить