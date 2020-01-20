В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение отменить банковскую комиссию за платежи по услугам ЖКХ.

«Я думаю, что такой законопроект, несомненно, порадует абсолютно всех граждан. Речь идёт, наверное, о том, что поскольку люди с разным достатком неизбежно платят за коммунальные услуги, то прежде всего он порадует малообеспеченную часть населения, для которой данные платежи составляют довольно существенную часть бюджета», — пояснил Гутенёв.

Парламентарий назвал инициативу «очень своевременной и полезной».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Неверов отметил, что Центробанк поддерживает эту инициативу, документ должен быть внесён до конца февраля.

В настоящее время комиссия по платежам за ЖКХ для граждан составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платёж.