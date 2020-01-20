Эксперт прокомментировал идею отмены комиссии за оплату ЖКХ

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Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов прокомментировал идею отмены дополнительной комиссии за оплату коммуналки.
Эксперт прокомментировал идею отмены комиссии за оплату ЖКХ
  • РИА Новости

«Я думаю, что у банковского сообщества столь позитивная позиция, потому что эта мера станет для финансовых учреждений не столь болезненной. Хотя многие эту комиссию не взимали и так», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отмена комиссии не сильно скажется на рынке, так как многие банки предоставляют возможность оплачивать ЖКХ без комиссий или с минимальными комиссиями.

Как отметил Грибанов, в целом банку важно то, что он предоставляет клиенту широкие возможности сервиса, что в свою очередь сильнее привязывает клиента к банку и позволяет кредитной организации зарабатывать на других операциях.

«Среди них — кредитные продукты, транзакционные комиссии при оплате карточкой. Это могут быть какие-то инвестиционные продукты», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ Вера Москвина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею отмены дополнительной комиссии за оплату коммуналки.

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