Эксперт прокомментировал идею отмены комиссии за оплату ЖКХ

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов прокомментировал идею отмены дополнительной комиссии за оплату коммуналки.

«Я думаю, что у банковского сообщества столь позитивная позиция, потому что эта мера станет для финансовых учреждений не столь болезненной. Хотя многие эту комиссию не взимали и так», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отмена комиссии не сильно скажется на рынке, так как многие банки предоставляют возможность оплачивать ЖКХ без комиссий или с минимальными комиссиями.

Как отметил Грибанов, в целом банку важно то, что он предоставляет клиенту широкие возможности сервиса, что в свою очередь сильнее привязывает клиента к банку и позволяет кредитной организации зарабатывать на других операциях.

«Среди них — кредитные продукты, транзакционные комиссии при оплате карточкой. Это могут быть какие-то инвестиционные продукты», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ Вера Москвина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею отмены дополнительной комиссии за оплату коммуналки.