Эксперт оценила идею отмены комиссии за оплату ЖКХ

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ Вера Москвина прокомментировала идею отмены дополнительной комиссии за оплату коммуналки.

По её мнению, для россиян это будет незаметно, при этом банки могут столкнуться с убытками.

«Речь идёт о банковском проценте, который банк выставляет нам за то, что мы со своего расчётного счёта отправляем плату за ЖКХ. Банку это выгодно? Банк — коммерческая организация, не благотворительная. Банку это невыгодно. Но банк чисто из популистских соображений может на это пойти. Я думаю, что если банк с этой статьёй уберет 2%, он на другую статью эти 2% так или иначе начислит», — предположила Москвина в беседе с телеканалом «360».

Она добавила, что эти средства вряд ли будут компенсироваться банкам из бюджета.

Ранее «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова сообщали об инициативе по отмене банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.