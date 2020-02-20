Росстат рассказал о безработице в России в январе

Федеральная служба государственной статистики России рассказала о возросшей до 4,7% безработице в стране в январе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный доклад ведомства.

«В январе 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек в возрасте 15 лет и старше — или 4,7% рабочей силы — классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в документе.

Уточняется, что, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы 0,7 млн человек.

Ранее аналитики выяснили, что 74% россиян планируют сменить работу в 2020 году.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева в беседе с Nation News оценила перспективы роста безработицы в России.