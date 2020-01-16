Психолог рассказала, как минимизировать стресс при смене работы

Психолог Наталья Винниченко рассказала, как минимизировать стресс при смене работы.

«Сменить работу без стресса не получится, но его можно минимизировать и пережить переходный период более комфортно. Период адаптации проходит каждый», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, прежде всего нужно чёткое понимание, зачем и для чего человек меняет работу, есть ли действительно такое желание.

Как считает эксперт, при поиске новой работы человек должен осознавать, что новое место и должность лучше, чем прежние.

«Также нужно иметь материальную «подушку», чтобы на первое время была возможность перекрыть свои обязательные платежи, удовлетворять какие-либо потребности», — отметила Винниченко.

Она добавила, что уверенность в себе как в специалисте тоже способствует минимизации стресса.

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