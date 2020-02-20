В Родительском комитете оценили расширение программы маткапитала

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Полина Полетаева
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала принятый Госдумой законопроект, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
В Родительском комитете оценили расширение программы маткапитала
  • РИА Новости

«Это, конечно, замечательная инициатива. Потому что общее финансирование семьям с детьми увеличивается на 150 тыс. рублей… Конечно же, нужно поддерживать и при рождении первого ребёнка, и при рождении второго, и при рождении третьего, а также при рождении последующих детей. Потому что независимо от такого, каким ребёнок рождается по счёту в семье, он нуждается в средствах. То есть мы уровняем в интересах всех последующих детей», — сказала Волынец.

Эксперт также уверена в необходимости федерального закона о статусе многодетных семей.

«У нас, к сожалению, даже в Семейном кодексе нет чёткого определения, что такое многодетная семья. Поэтому все регионы действуют по своему усмотрению. Какой-то регион считает, что семья с тремя детьми является многодетной, какой-то регион — с четырьмя. Соответственно пособия, льготы и преференции везде разные. Иногда в зависимости от региона эта поддержка отличается в разы», — добавила она.

Ранее Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала.

Теперь, если первый ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2020 года, предусматривается выплата в размере 466 617 рублей.

При рождении в такой семье второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей.

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