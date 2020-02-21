В Минюсте рассказали об изменениях размера штрафа для юрлиц в регионах

Предельный размер штрафов за правонарушения, которые предусмотрены административными кодексами регионов России, для юридических лиц снизится в два раза. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста России.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время предельный размер административного штрафа за правонарушения, которые предусмотрены законами субъектов России (кроме городов федерального значения), составляет для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей.

В проекте нового КоАП эту норму предлагается частично пересмотреть.

Так, для граждан предел останется без изменений (5 тыс. рублей), для должностных лиц он составит 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — 100 тыс. рублей, а для юридических лиц предельный размер штрафа снизится вдвое.

«Таким образом, проект нового Кодекса Российской Федерации не предусматривает принципиальных изменений действующего подхода к установлению размеров административных штрафов за правонарушения, предусмотренные КоАП, а за правонарушения, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации (за исключением городов федерального значения), снижает максимально допустимый размер административного штрафа для юридических лиц с 1 млн рублей до 500 тыс. рублей», — пояснили RT в пресс-службе ведомства.

В Минюсте также напомнили, что публичное обсуждение проекта нового КоАП продолжается.

Ранее в Минюсте пообещали улучшить проект нового кодекса об административных правонарушениях с учётом мнения общества.