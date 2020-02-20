Диетолог оценил влияние энергетиков на организм

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Диетолог, специалист по лечению пищевой зависимости Иван Алименко рассказал о влиянии энергетических напитков на организм.
Диетолог оценил влияние энергетиков на организм
  • AFP

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в случае отсутствия хронических заболеваний ничего опасного в энергетиках нет.

«Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесёт. Вопрос в мере употребления. Если не пить вёдрами, то ничего страшного и не будет. Если у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление воды может оказаться вредным», — пояснил диетолог.

Он добавил, что в случае чрезмерного употребления таких напитков уровень кислотности в желудке будет повышаться и под ударом может оказаться поджелудочная железа.

По его словам, людям, страдающим диабетом, следует также учитывать высокое содержание сахара в большинстве энергетиков.

Алименко уточнил, что польза от употребления энергетических напитков выражается только во временном приливе сил, сравнимом с эффектом чашки кофе.

Ранее член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала о принципах здорового питания в офисе.

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